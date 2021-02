Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 15:42 Uhr

Frankfurt

Transfermarkt

Eintracht-Sportchef Bobic: Zirkzee passt ins Profil

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will rasch einen Ersatz für den zum FC Brügge gewechselten Angreifer Bas Dost präsentieren. „Wir wollen so schnell wie möglich Vollzug vermelden“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Samstag dem TV-Sender Sky.