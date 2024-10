Eintracht gegen Bayern wohl wieder mit Trapp im Tor

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Kevin Trapp steht im Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer FC Bayern München vor seinem Comeback im Tor von Eintracht Frankfurt. «Kevin hat gleich eine Trainingseinheit. Danach müssen wir schauen, ob er grünes Licht gibt», sagte Trainer Dino Toppmöller und bekräftigte: «Klar ist, wenn Kevin bei 100 Prozent ist und wir ein gutes Gefühl haben, wird er spielen.»

Der 34 Jahre alte Trapp hatte sich Mitte September beim 2:1-Sieg der Hessen in Wolfsburg ohne gegnerische Einwirkung eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war seither von Kaua Santos zwischen den Pfosten des Eintracht-Tores vertreten worden. Der 21-jährige Brasilianer überzeugte vor allem beim jüngsten 3:1-Erfolg der Frankfurter in der Europa League bei Besiktas Istanbul.

Entwarnung bei Götze

In der Partie am Donnerstagabend hatte sich Mittelfeld-Routinier Mario Götze eine leichte Kopfverletzung zugezogen. «Seinem Einsatz steht aber nichts im Weg», berichtete Toppmöller. Ebenso fest eingeplant ist das Mitwirken von Abwehrspieler Tuta, der wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes auf die Reise an den Bosporus verzichtet hatte. «Wir planen fest mit Tuta und hoffen, dass kein erneuter Fehlalarm auftritt», sagte der Eintracht-Coach.

Eine Option für die Startelf sei auch Stürmer Hugo Ekitiké, der nach ausgeheilter Fußverletzung in Istanbul als Joker rund 30 Minuten spielte. Unabhängig vom Personal kündigte Toppmöller dem Rekordmeister einen großen Kampf an: «Wir gehen mit einer großen Euphorie in das Spiel und fühlen uns in der Lage, dem Gegner wehzutun.»