Eintracht Frankfurt besiegt Dynamo klar mit 3:0

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Mit einer überzeugenden Heimvorstellung ist Eintracht Frankfurt zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Hessen feierten am Freitagabend mit einem mühelosen 3:0 (3:0) gegen Dynamo Dresden den dritten Sieg in Serie.