Zweitligist Eintracht Braunschweig trifft im Trainingslager auf einen Schweizer Erstligisten. Die Partie geht knapp verloren. Vor der Rückkehr in die Heimat folgen zwei weitere Tests.

Fußball: 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig - SV Wehen Wiesbaden, 33. Spieltag, Eintracht-Stadion. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning ist vor dem Spiel im Stadion. Braunschweig testete am Dienstag gegen den FC Winterthur. (zu dpa: «Eintracht Braunschweig verliert Testspiel gegen Winterthur»)

Jenbach (dpa/lni). Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den ersten Test im Trainingslager in Österreich verloren. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning unterlag in Jenbach in Tirol gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur mit 0:1 (0:0).

Vor der Rückkehr nach Braunschweig bestreitet die Eintracht noch zwei weitere Tests. Am Freitag geht es erneut gegen einen Club aus der Schweiz. Das Spiel gegen den FC Basel beginnt um 15.00 Uhr. Am Samstag (17.00 Uhr) treffen die Niedersachsen auf den 20-fachen griechischen Meister Panathinaikos Athen.