Eintracht bangt um Einsatz von Torhüter Trapp

Frankfurt/Main

Eintracht Frankfurt droht für das wichtige Europa-League-Gruppenspiel bei Vitoria Guimarães ein Ausfall von Stammkeeper Kevin Trapp.

„Kevin ist zu einem Schulterspezialisten gefahren. Wir sind alle gespannt, was bei der Untersuchung rauskommt“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter mehreren Medien, unter anderem auch dem „Wiesbadener Kurier“.

Trapp war am Freitagabend beim 2:1-Sieg bei Union Berlin mit Innenverteidiger Makoto Hasebe zusammengeprallt, der wegen einer Gehirnerschütterung für das Spiel in Portugal am 3. Oktober (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) bereits sicher ausfällt. Der 29 Jahre alte Trapp pausierte deshalb auch mit dem Training. Fällt der WM-Teilnehmer beim Gastspiel tatsächlich aus, dürfte Frederik Rönnow beste Chancen auf einen Startelf-Einsatz in Guimarães haben.