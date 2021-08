Anspruch auf Reduzierung

Einstweilige Verfügung kann Elternzeit in Teilzeit sichern

Arbeitnehmer können Anspruch darauf haben, in der Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten. Der Arbeitgeber muss dem Wunsch in der Regel zustimmen. Lehnt er ab, kann eine einstweilige Verfügung helfen.