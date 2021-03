SP-X/Wolfsburg. Die Anfang Februar vom VW ID.4 eingeführte Einstiegsversion „Pure“ mit 125 kW/175 PS starkem Motor ist jetzt auch in einer schwächeren Antriebsvariante mit 109 kW/149 PS bestellbar. Damit sinkt der Basispreis von zuletzt 38.450 Euro auf nun 36.950 Euro. Abzüglich Innovationsprämie liegt der effektive Preis damit bei 27.380 Euro.

Statt in 9,0 sprintet die neue 109-kW-Variante in 10,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, maximal erreicht der Zweitonner 160 km/h. Beide Antriebsvarianten beziehen ihren Strom aus einer 52 kWh großen Traktionsbatterie, die in beiden Fällen aufgrund eines WLTP-Verbrauchs von 16,7 kWh 345 Kilometer Reichweite ermöglicht. Zur Serienausstattung der Ausstattung „Pure“ gehören LED-Scheinwerfer, Infotainmentsystem mit Navigation, Parkpiepser, Klimaanlage, mehrere Assistenzsysteme sowie die Möglichkeit, mit maximal 50 kW und somit in unter einer Stunde an Schnellladesäulen die Batterie zu laden.

Mario Hommen/SP-X