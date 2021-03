Einsatzstarkes Wochenende für die Bitburger Polizei

So mussten bei insgesamt elf Fahrzeugführern die Führerscheine eingezogen werden. Sechs Fahrer fuhren alkoholisiert, weitere fünf waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen. Zudem stoppten die Polizisten ein illegales Kraftfahrzeugrennen an der Sauer und legten zwei verkehrsunsichere PKW still.

In drei weiteren Fällen waren Kraftfahrzeugführer ohne Versicherungsschutz unterwegs. Ein weiterer Autofahrer wurde angehalten und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



