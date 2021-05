einsatzreiches Wochenende

Zahlreiche Einsatzlagen und Kontrollmaßnahmen forderten die Aufmerksamkeit der Beamten.

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen verloren fünf Autofahrer zumindest vorübergehend aufgrund Alkohol und Drogen am Steuer ihre Führerscheine.

In einem weiteren Fall konnte eine Trunkenheitsfahrt durch rechtzeitiges Einschreiten verhindert werden.

Drei E-Scooter wurden ohne die erforderlichen Kennzeichen angetroffen. Die Halter und Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen fehlendem Versicherungsschutz.

Bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs wurden bei vier Berufskraftfahrern die Nichteinhaltungen der Lenk- und Ruhezeiten beanstandet.

Im Zuge der verstärkt durchgeführten Kontrollen der örtlichen und überörtlichen Tuningszene wurden zudem vier PKW aufgrund technischer Veränderungen stillgelegt.

In Neuerburg wurden überdies zwei Einbrecher auf frischer Tat betroffen und gefasst.

Darüber hinaus konnte die Polizei bei mehreren Gelegenheiten illegale Betäubungsmittel sicherstellen. Auch in diesem Zusammenhang wurden Strafverfahren eingeleitet.



