Carcassonne

Die Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich ist beendet. Der Täter sei erschossen worden, teilte Innenminister Gérard Collomb auf Twitter mit. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, der zuletzt als einzige Geisel festgehaltene Polizeibeamte sei verletzt worden. Bei die Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne gehen die Behörden von einem Terrorakt aus. Der Mann soll sich auf die Terrormiliz Islamischer Staat berufen haben. Er soll insgesamt drei Menschen getötet haben.