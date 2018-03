Einmarsch: Inder verärgert über mysteriöse Frau

Eine mysteriöse Frau hat es geschafft, sich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von London neben den indischen Fahnenträger zu schleichen. Damit habe die Studentin aus Bangalore bei der indischen Olympia-Delegation für Verstimmung gesorgt, berichten indische Medien.

Wer ist die Frau, die mit der indischen Delegation eingelaufen ist?

Foto: Jonathan Brady – DPA

«Sie ist möglicherweise und wahrscheinlich eine der Mitwirkenden der Eröffnungsfeier», erklärte Organisationschef Sebastian Coe. Es habe sich allerdings nicht um ein Sicherheitsproblem gehandelt, weil die Frau durch die Sicherheitskontrolle musste, als sie den Olympia-Park betrat. Der Vorfall werde untersucht, sagte Coe weiter. «Wir schauen uns das an», fügte er schmunzelnd hinzu, «wenn wir das nächste Mal eine Eröffnungsfeier machen.»

Die Inder hatten zuvor von den Organisatoren der Olympischen Spiele eine Entschuldigung verlangt: «Das war bizarr. Wir wollen eine Entschuldigung. Sie hat uns vor der ganzen Welt blamiert», wird der indische Chef de Mission, Muralidharan Raja, in der Zeitung «The Times of India» zitiert.

Fotos zeigen eine junge Frau in legerer Kleidung – mit blauer Hose und einem roten Oberteil – die an vorderster Front der Delegation mitläuft, gleich neben dem Fahnenträger, dem Ringer Sushil Kumar. Die Unbekannte stand optisch in starkem Kontrast zum indischen Aufgebot, das in gelb und blau gekleidet war. Sie habe in die Kameras gelächelt und sogar gewinkt, schrieb die Zeitung weiter.

Die Inder haben keine Ahnung, wer die Frau ist. «Sie hatte kein Recht, da zu sein. Sie ist eingedrungen. Wir werden das Thema mit den Organisatoren diskutieren», sagte Muralidharan Raja. «Der Einmarsch ist für Athleten und Offizielle, die zur Delegation gehören.» Man sei überrascht, wie sich die Frau überhaupt einschleichen konnte.