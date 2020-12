Einigung: Wolfsburg verlängert mit Schmadtke

Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 07:50 Uhr

Die Niedersachsen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Berichte der „Sport Bild“, des „Kicker“ und des „Sportbuzzer“. Der 56-Jährige arbeitet seit 2018 als Geschäftsführer für die Niedersachsen, sein alter Kontrakt läuft bis 2021. „Von meiner Seite hat es die mündliche Zusage für ein weiteres Jahr gegeben, von der anderen Seite auch“, wird Schmadtke vom „Sportbuzzer“ zitiert. Unterschrieben ist der Kontrakt noch nicht.

„Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Und wir sind noch nicht am Ende. Ich bleibe gerne beim VfL, weil ich Lust darauf habe, den Verein weiter voranzubringen und Projekte umzusetzen“, sagte Schmadtke. Jeweils im Winter wolle man sich zusammensetzen und entscheiden, wie es weitergehen solle. Ein halbes Jahr vor Vertragsende solle entschieden werden, ob der Kontrakt erneut verlängert wird. „Das ist für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung“, erklärte der einstige Torwart, der zuvor beim 1. FC Köln tätig war.

In der abgelaufenen Saison hatten die Wolfsburger Platz sieben belegt. Damit muss der ehemalige deutsche Meister zunächst in der Europa-League-Qualifikation antreten. Am 5. oder 6. August bestreitet der VfL zudem sein Rückspiel im Achtelfinale der Europa-League-Saison 2019/20 gegen Schachtjor Donezk. Sollte der VfL seinen 1:2-Rückstand aus der ersten Partie noch aufholen, würde er ab dem 10. August an einem Endrunden-Turnier in Nordrhein-Westfalen teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:200701-99-628024/3