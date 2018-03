Einigung über Fiskalpakt in Berlin

Aus unserem Archiv

Berlin

Nach monatelangem Streit haben sich Koalition und Opposition auf ein Kompromisspaket für den europäischen Fiskalpakt geeinigt. Kanzlerin Angela Merkel verständigte sich mit den Spitzen von SPD und Grünen auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und zusätzliche Wachstumsimpulse. Der Fiskalpakt und der dauerhafte Euro-Rettungsfonds ESM könnten damit wie von Merkel angepeilt am Freitag kommender Woche verabschiedet werden. Am Sonntag soll mit den Bundesländern eine endgültige Einigung erreicht werden. Die Linke trägt die Einigung nicht mit und will beim Verfassungsgericht gegen den Fiskalpakt vorgehen.