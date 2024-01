Einige Schulen setzen auch am Donnerstag auf Fernunterricht

In Präsenz wird beispielsweise am Westerwaldgymnasium in Altenkirchen und am Privaten Gymnasium Marienstatt nur eine Notbetreuung angeboten. Anders die Situation am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg: Da die Schneefälle in der Nacht zu Donnerstag aufhören sollten, finde der Unterricht gemäß Stundenplan vor Ort statt. Homeschooling sei nicht vorgesehen, hieß es am Mittwochnachmittag auf der Internetseite der Schule. Da die Wettersituation am Mittwochmorgen noch relativ ruhig war und die Niederschläge erst mittags einsetzten, dürften die meisten Abiturienten im Fach Englisch einigermaßen gut und rechtzeitig zu ihren Klausurterminen gekommen sein. nh