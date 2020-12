Eingefrorene Nüsse mit der bloßen Hand knacken

Nüsse knackt man mit dem Nussknacker. Aber was, wenn mal keiner da ist? Oder wenn man Zuschauer mit seiner Stärke beeindrucken will?

München (dpa/tmn). Frisch geknackt schmecken Nüsse besonders aromatisch. Steht allerdings kein Nussknacker zur Verfügung, gibt es einen Trick, um leichter an die Nusskerne zu gelangen.

„Friert man Wal- oder Pekannüsse vor dem Verzehr mindestens eine Stunde lang ein, lassen sich die brüchigen Schalen einfach in der Hand knacken“, erklärt Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern. Dazu legt man am besten zwei Nüsse mit der Wulst aneinander in die Hand und drückt sie dann zusammen.

Die Ernährungsexpertin kennt eine weitere Methode. Sie weicht Nüsse oder Mandeln mit Schale etwa einen Tag lang in Wasser ein. Dann lassen sie sich per Hand durch Zusammendrücken leichter knacken.

Nüsse mit Schale halten sich bis zu einem Jahr, wenn sie dunkel, kühl und luftig gelagert werden. Vorsicht ist allerdings bei ölig glänzenden oder dunkel verfärbten Nüsse geboten – sie können schimmlig oder ranzig sein und sollten nicht verzehrt werden.

