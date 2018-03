Eine olympische Medaille istdas große Ziel

Kein Teaser vorhanden

Will nach langer Leidenszeit wieder große Sprünge machen: Jadel Gregório peilt zunächst das Ticket für die Olympischen Spiele und dann eine Medaille an.

Drei Ziele im Jahr 2012

Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. In Mainz absolviert der 2,03-Meter-Mann noch bis morgen sein drittes Trainingslager in diesem Jahr, im hiesigen Uni-Stadion arbeitet er seit dreieinhalb Wochen an seinem Comeback. Der Weltklasse-Dreispringer aus São Paulo greift wieder an. Seine sportlichen Ziele für 2012 lassen sich im Wesentlichen so zusammenfassen:

1. Sich in den kommenden Wochen für seine dritten Olympischen Spiele qualifizieren.

2. In London in die Nähe der persönlichen Bestleistung springen.

3. Mit dieser Weite eine Medaille gewinnen.

"In den schwierigen Jahren mit vielen Verletzungen, ohne Trainer, ohne Team, ohne Vertrag habe ich oft ans Aufhören gedacht", sagt Jadel Gregório im MRZ-Gespräch. "Das war schon nach Peking der Fall" – bei den Olympischen Spielen 2008 hatte er den sechsten Rang belegt. Ein Jahr zuvor hatte er sich mit dem weitesten Sprung seiner Karriere auf 17,90 Meter katapultiert, "aber danach nahmen die körperlichen Probleme immer mehr zu. Es wurde richtig schlimm."

Seit 2010 ist Antonio Carlos Gomes der Trainer

Gregórios Glück war wahrscheinlich, dass er 2010 die Zusammenarbeit mit Antonio Carlos Gomes aufnahm. Sein neuer Coach stellte nicht nur das Training um, "er hat mir auch nach der Operation geholfen, die Angst zu verlieren", erzählt der Athlet. "Er wusste auch genau, wie lange wir anschließend brauchen würden, um wieder richtig ins Trainingslager einzusteigen. Und das ist alles so gekommen, wie er es vorhergesagt hat. Deshalb liegen wir jetzt voll im Zeitplan."

Weitsprung zum Wiedereinstieg

Der sah unter anderem vor, dass Gregório erst in Mainz wieder mit dem Dreisprung beginnen würde. "Nach den Operationen haben wir erst einmal mit Weitsprung begonnen, um die Knie zu schonen", erläutert Gomes. "Jetzt geht beides. Und es läuft gut."

Der 53 Jahre alte Coach, der einst elf Jahre lang in Russland studiert und als Trainer gearbeitet hat, hält die Ambitionen seines Schützlings für durchaus realistisch. Gregórios Trainingsleistungen deuteten darauf hin, dass dieser die Norm erfüllen könne, sagt Gomes. In beiden Disziplinen. Gefordert sind im Weitsprung 8,20 Meter, im Dreisprung 17,20 Meter. Einen ersten ernsthaften Praxistest wird Gregório am 5. Mai absolvieren; dann findet in Brasilien der erste von mehreren Wettkämpfen statt, in denen es für ihn um die Norm geht.

Dass die beiden Brasilianer ihre Zelte für dreieinhalb Wochen in Mainz aufgeschlagen haben, hat zwei Gründe: Zum einen ist Antonio Gomes der Ex-Trainer und Patenonkel einer ehemaligen brasilianischen 800-Meter-Läuferin namens Cacilda Pereira Widmer Stadler – und die ist die Gattin des Mainzer Unipräsidenten. Zum anderen wollte Gregório sich schon mal ans europäische Klima gewöhnen; ein Volltreffer angesichts der Tatsache, dass das Mainzer Wetter in den vergangenen Wochen durchaus mit London konkurrieren konnte...

Aber Gregório und Gomes sind ja auch nicht als Touristen nach Mainz gekommen. "Totale Konzentration", fordert der Coach und schlägt dazu mit der Hand im Takt auf den Tisch, "deutsch-russisches Training." Das breite Grinsen, das dabei über sein Gesicht geht, wird erst von den Ohren gestoppt.

Keine Frage: Die Stimmung ist prächtig in der kleinen Trainingsgemeinschaft. "Die schlimmen Jahre liegen hinter mir", sagt Jadel Gregório. Die Jahre, in denen er sich und seine Familie finanziell nur über Wasser hielt, weil er das in seiner erfolgreichen Zeit verdiente Geld in Immobilien gesteckt hat und von den Mieteinnahmen leben konnte.

Jetzt, da es wieder bergauf geht, genießt der 31-Jährige auch wieder die Unterstützung des Brasilianischen Olympischen Komitees. "Im Moment läuft alles so gut", sagt er. "Ich habe das Gefühl, dass nichts mehr schiefgehen kann."

Peter H. Eisenhuth / Paula Widmer





Mit 17,90 Meter liegt Jadel Gregório auf Rang neun der ewigen Weltbestenliste im Dreisprung. Diese Weite erzielte der Brasilianer 2007, in dem Jahr, in dem er auch Vizeweltmeister und Panamerikanischer Meister wurde. Zu weiteren Top-Resultaten zählt neben mehreren WM-Finalplatzierungen der fünfte Rang bei den Olympischen Spielen in Athen 2004. phe