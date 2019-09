Berlin

Eine Million Fahrgäste nutzen Rufbus-Dienst Berlkönig

In den Berliner Rufbus Berlkönig sind nach BVG-Angaben seit dem Start vor einem Jahr rund eine Million Fahrgäste eingestiegen. Nach Angaben einer Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe könne das Angebot ausgeweitet werden. Geplant ist außerdem, die Fahrzeugflotte bis Ende 2020 komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Der Rufbus-Dienst ist seit September 2018 in der östlichen Berliner Innenstadt unterwegs. Fahrgäste buchen die Fahrt per App, ein Computer berechnet die Route so, dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste eingesammelt werden.