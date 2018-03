Eine harte Strafe für fehlende Cleverness

Jetzt heißt es kräftig durchatmen beim SV Gonsenheim. Der Fußball-Oberligist hat nach der 1:3-Auftaktniederlage beim 1. FC Saarbrücken (nach 1:0-Führung) auch die Heimpremiere verpatzt. Nach einer bis zur 72. Minute vermeintlich beruhigenden 4:1-Führung unterlag die in Abwesenheit des flitternden Trainers Aydin Ay abermals von Assistenztrainer Niels Magin gecoachte Elf gegen die SG Betzdorf noch mit 4:5 (3:1).

Nach seinem Tor zum 3:1 jubelt Zinram, auf dessen Konto ein zweites Tor und die Vorbereitung zweier weiterer Treffer geht. Fotos:Michael Bellaire Foto: Bellaire

Nach dem Abpfiff verließen die meisten Gonsenheimer Akteure fluchtartig den Platz Richtung Kabine, die restlichen lagen geplättet auf dem Kunstrasen.

Nach der Balleroberung legt Johnny Zinram den Turbo ein und stürmt über das halbe Feld. Den Sololauf vollendet er mit dem Treffer zum 3:1. Foto: Bellaire

"Was soll ich da noch sagen?", sagte Magin und schaute angestrengt in den Himmel. "Die Partie war nahezu ein Spiegelbild von jener in Saarbrücken. Wir waren lange Zeit klar die bessere Mannschaft und haben uns dann durch Standards und individuelle Fehler aus dem Konzept bringen lassen." Zudem musste Magin seinen Sechser Max Kimnach nach dem Anschlusstor der Gäste zum 4:2 verletzungsbedingt herausnehmen. Ohne die derzeit nicht einsatzfähigen Magin und Dennis Kirn fehlt den Gonsenheimern dann bei einer solchen Konstellation die Präsenz im defensiven Mittelfeld.

Große Defensivprobleme

Denn genau dort und in der Abwehr und nicht etwa im Sturm liegen derzeit die Probleme des SV Gonsenheim. Schon der erste Gegentreffer der Gäste zu ihrem 1:2-Anschlusstreffer fiel durch den aufgrund des schnellen 0:2-Rückstandes hektisch eingewechselten Daniel Detlef Hammel, der sich auf der rechten Seite ungehindert durchsetzen durfte. Das erwähnte 4:2 erzielte wiederum Hammel in der 72. Minute nach einer Hereingabe von halblinks. Beim 4:3 (78.) verlor Kevin Frey den Ball an Hammel, der den Ball mit dem Außenrist mustergültig auf Bayram Basyigit zirkelte. Der ebenfalls eingewechselte Stürmer köpfte im Tiefflug ein.

Die beiden nächsten Gegentreffer fielen aus der Höhe, nachdem SVG-Keeper Axel Braun zuvor schon mehrfach am Boden in letzter Sekunde hatte rettend eingreifen müssen. Vor dem 4:4 (83.) kam ein Freistoß hoch in den SVG-Strafraum und konnte nur dergestalt verteidigt werden, dass Basyigit zu einem Fallrückzieher ansetzte, den Braun aus kurzer Distanz nicht festzuhalten vermochte. Den Nachschuss setzte Philipp Böhmer ins Netz, der bis zu Hammels Einwechslung den einzigen Betzdorfer Stürmer gegeben hatte. Besonders ärgerlich war in diesem Zusammenhang, dass der Freistoß aus einer Situation entstand, wo Arif Güclü in aussichtsreicher Position wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen worden war.

Die Gonsenheimer wackelten nun bedenklich, die Betzdorfer wollten mehr und glaubten an den noch möglichen Sieg. In der 88. Minute ging der lange SG-Kapitän Sebastian Land bei einem Freistoß von Böhmer mit nach vorne und köpfte das von den Gästen viel umjubelte Siegtor. "Das ist unfassbar, hammerhart. Das müssen wir erst einmal verdauen", sagte Magin.

Dabei hatte alles so positiv begonnen für die Gonsenheimer, die auch aufgrund der verminderten Offensivkraft ihr Spielsystem etwas umgestellt haben: Rufat Dadachev und Grzegor Szymanek sind weg, Manuel Helmlinger ist langzeitverletzt, Aleksandar Petreski ist noch nicht richtig in Form und Stefano Pennella hat sich kurz vor Saisonbeginn mit dem Verein nicht mehr auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Sie versuchen deshalb nun nicht mehr, über viele Stationen ein Offensivspiel zu entwickeln, bei dem sie sicher sein können, dass einer (Dadachev) den Ball vorne hält und die anderen geordnet nachrücken können. Die Mannschaft setzt jetzt eher auf das schnelle Umschaltspiel, das bei den überraschenderweise Pressing favorisierenden und nicht tief stehenden Gästen auch ganz gut funktioniert hat.

Das 1:0 entstand nach einer Kombination über mehrere Stationen, ein- und weitergeleitet von Babak Keyhanfar, Johnathan Zinram und Damir Bektasevic und vollendet von Güclü (21.). Vor dem 2:0 durchlief der Ball die Kette Güclü, Zinram, Philipp Schrimb und fand von Zinrams Fuß den Weg ins Tor. Und als Zinram einen Sololauf über mehr als das halbe Feld und um drei Betzdorfer Gegenspieler herum zum 3:1 (37.) abschloss, da war manch einer schon geneigt, dieses Spiel als die Geburt eines neuen Gonsenheimer Erfolgshelden auszurufen. Das 4:1 machte Keyhanfar per Foulelfmeter nach zwei harten Attacken an Kapitän Maximilian Kimnach (66.), zuvor hatte er es allerdings ebenso wie Güclü kurz nach der Pause versäumt, schon frühzeitig den vierten SVG-Treffer zu setzen. Keyhanfar hatte auch schon zu Beginn der ersten Hälfte eine nahezu hundertprozentige Torchance ausgelassen.

"Wir haben unter dem Strich einfach zu unclever gespielt", sagte Magin, "nach der Pause hätten wir Ball und Gegner mehr laufen lassen müssen, anstatt immer wieder viel zu hektisch lange Bälle nach vorne zu schlagen." Das ist schön ausgedrückt. Aber die Frage stellt sich: Kann das die Gonsenheimer Mannschaft in der derzeitigen Zusammensetzung überhaupt leisten?

Armin Franz

SV Gonsenheim: Braun – Gsimbsl, Hoengen, Rudolf, Frey – Kimnach (72. S. Ouachchen) – Zinram, Bektasevic, Schrimb (64. Itjeshorst) – Keyhanfar (85. Cevirmeci), Güclü.

SG Betzdorf: Neuser – Sahin, Land, Weitershagen, Horz (61. Basyigit) – Saidi, Houck – S. Baldus, Zimmermann (61. Stein), A. Baldus (32. Hammel) – Böhmer.

Schiedsrichter: Patrik Meisberger (Schmelz).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Güclü (21.), 2:0 Zinram (31.), 2:1 Hammel (34.), 3:1 Zinram (37.), 4:1 Keyhanfar (66., Foulelfmeter), 4:2 Hammel (72.), 4:3 Basyigit (78.), 4:4 Böhmer (83.) 4:5 Land (88.).