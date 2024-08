2. Bundesliga - 34. Spieltag\ 1. FC Nürnberg - VfR Aalen am 24.05.2015 im Grundig-Stadion in Nürnberg (Bayern)\ Der Nürnberger Javier Pinola jubelt mit Tränen in den Augen zu den Fans. Foto\ dpa (Wichtiger Hinweis\ Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Eine «Club»-Legende wird Co-Trainer von Miro Klose») Foto: picture alliance/DPA