Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug in einen Bürocontainer ein, indem sie das Türschloss sowie die Tür stark beschädigten. Darüber hinaus wurde auch die an einem Kleinbagger angebrachte Materialbox aus Kunststoff aufgehebelt. Der Bagger stand unmittelbar neben dem Bürocontainer.



Nach ersten Erkenntnissen wurde weder aus dem Bürocontainer noch aus der Materialbox etwas entwendet, jedoch entstanden durch das Aufbrechen Sachschäden. Diese dürften sich auf mindestens 500 Euro belaufen.



Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell