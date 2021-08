Wittlich

Einbruch in Schrebergarten

In der Zeit von Mittwoch, 11.08.2021, 19.00 Uhr bis Freitag, 13.08.2021, 20.50 Uhr, betrat/en unbekannte/r Täter einen komplett umzäunten Schrebergarten in der Himmeroder Straße in Wittlich.