Einbruch in RWE-Umspannwerk – Täter flüchtig

Während der Zeuge sich die Ladefläche näher anschauen wollte, erschienen laut schreiend zwei Personen, die den Zeugen mittels Bewurf von faustgroßen Steinen und Holzscheiten vertreiben wollten. Da ihnen dies offensichtlich nicht gelang, flüchteten die Beiden in ein angrenzendes Feld in Richtung der Ortslage Messerich.

Die durch die Polizei anschließend durchgeführte Fahndung nach den Tätern, auch unter Hinzuziehung eines Diensthundes, verlief bislang ohne Erfolg.

Die beiden Unbekannten hatten sich zuvor durch Auftrennen des Maschendrahtzaunes Zugang zum Gelände des Umspannwerkes verschafft und dort offensichtlich eine größere Menge an Kabel entwendet und an dem Feldweg zum Abtransport bereitgelegt.

Durch das Erscheinen des Zeugen wurden sie jedoch an der weiteren Tatausführung gehindert.

Obwohl der Zeuge auch von Wurfgegenständen getroffen wurde, blieb dieser glücklicherweise unverletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich unter Tel.: 06571-95000.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell