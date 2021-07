In der Nacht zum Mittwoch, den 14.07.2021, brachen bisher unbekannte Täter in 54597 Olzheim, dortige Vennstraße, in eine Fensterbaufirma ein.



Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Büros der Fensterbaufirma nach Wertgegenständen.



Eine konkrete Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Prüm, 06551/9420, oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de



