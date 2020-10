Zu einem Einbruch in einen Fachhandel für Garten- und Agrartechnik kam es in der Nacht vom 10.10.2020 auf den 11.10.2020 zwischen Rittersdorf und Nattenheim. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten gezielt die dort ausgestellten Arbeitsmaschinen der Fa. STIHL. Im Anschluss wurde ein firmeneigenes Fahrzeug der geschädigten Firma zum Abtransport des Diebesguts genutzt.

Am darauffolgenden Morgen konnte das Fahrzeug nahe der BAB 60 in Höhe der Anschlussstelle Landscheid aufgefunden werden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wer hat in der Tatnacht einen verdächtigen weißen Kastenwagen mit Firmenaufschrift im Bereich der Anschlussstelle Landscheid bemerkt und kann ggf. Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen?



