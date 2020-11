Kirn

Einbruch in Einfamilienhaus

Am 11.11.2020 zwischen 18:30 Uhr und 19:40 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dhauner Straße in Kirn um sich unbefugt Zutritt zu verschaffen.