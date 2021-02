Einbruch in eine Milchtankstelle

Offenbar hatte die Person zuvor versucht, den Geldautomaten aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Täter dürfte mit einem Fahrzeug gekommen und weggefahren sein. Zeugen, die am Samstag, 30.01.2021, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, Fahrzeuge zwischen Wiesbaum und Birgel festgestellt haben und evtl. Kennzeichen oder Teile davon benennen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



06551-9420 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell