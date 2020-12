Wiesbaum

Einbruch in ein Vereinsheim

Der oder die unbekannten Täter hebeln in dem Zeitraum vom 18.11.2020, 06:00 Uhr bis 04.12.2020, 07:25 Uhr, ein Fenster vom Vereinsheim am Sportplatz in Wiesbaum auf und dringen auf diesem Weg in das Objekt ein.