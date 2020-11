In der Zeit vom Mi. 04.11.2020, ca. 12:00 Uhr bis Do. 05.11.2020, 11:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim der Bendorfer Schützengesellschaft in der Brauereistraße 62 in Bendorf ein.

Bendorf/Rhein (ots) – In der Zeit vom Mi., 04.11.2020, ca. 12:00 Uhr bis Do., 05.11.2020, 11:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim der Bendorfer Schützengesellschaft in der Brauereistraße 62 in Bendorf ein. Die Täter gelangten über das Dach ins Innere des Objektes und durchsuchten dieses deliktstypisch. Unter anderem wurden ein Zierdolch aus Metall, sowie eine Silberkette mit diversen Emblemen/Plaketten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02622-94020 entgegen.



