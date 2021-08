Einbrecher in Kelberg unterwegs

In der Nacht von Donnerstag, 26.08.21 auf Freitag, 27.08.21, kam es bei gleich zwei Firmen in Kelberg in der Mayener Straße zu Einbrüchen.





So gelangten bisher unbekannte Täter bei einem Bauunternehmen durch das Entfernen eines Zaunelements auf deren Betriebsgelände. Im weiteren Verlauf wurde gezielt eine Fahrzeughalle aufgesucht und sich gewaltsam Zutritt verschafft. Hier wurden dann hochwertige Arbeitsgeräte ( Vermessungswerkzeuge, Trennschleifer etc.) entwendet, welche sich auf den in der Halle befindlichen Baustellenfahrzeugen befanden.



Bei einer weiteren Firma verschafften sich die unbekannten Täter ebenfalls gewaltsamen Zutritt in eine Lagerhalle, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Aus einem dort abgestellten Fahrzeug wurden ebenfalls hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Damit aber nicht genug. Vor der Lagerhalle war ein firmeneigener Transporter der Marke Mercedes-Benz abgestellt. Diesen Transporter entwendeten die unbekannten Täter ebenfalls.



Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise auf den/die Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Daun oder jede andere Polizeidienststelle.



