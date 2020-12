Ein Sieg in Paderborn ist für Gladbach Pflicht

Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 13:27 Uhr

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach geht mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn in die entscheidende Phase des Rennens um den vierten deutschen Champions-League-Platz.

„Wir haben alle gesagt, dass wir unser großes Ziel Champions League erreichen wollen“, sagte Trainer Marco Rose im virtuellen Mediengespräch. Allerdings rechnet der Coach nicht mit weniger Gegenwehr, nur weil Paderborn bereits als Absteiger feststeht.

„Ich kenne ja Baumi als Trainer“, sagte Rose über die Philosophie seines Paderborner Kollegen Steffen Baumgart, mit dem er einst gemeinsam die Fußballlehrer-Lizenz erwarb. „Seine Mannschaft spielt schon die ganze Saison sehr mutig. Und sie werden Samstag noch mal alles reinwerfen, weil sie sich anständig aus der Bundesliga verabschieden wollen.“

Auch ohne die verletzten Top-Angreifer Marcus Thuram und Alassane Plea ist ein Sieg des Tabellen-Fünften in Ostwestfalen angesichts eines Punktes Rückstand auf den Rivalen Bayer Leverkusen Pflicht, um die Chance auf die Königsklasse zu wahren. Personell wird sich nach dem 3:0 gegen Wolfsburg laut Rose „nicht viel ändern“. Für den gelbgesperrten Nico Elvedi rücke Tony Jantschke in die Abwehr, sagte Rose. Ansonsten dürfte die Startelf unverändert bleiben. Thuram wird vermutlich am Sprunggelenk operiert, auch Plea (Adduktoren-Probleme) kommt in diese Saison laut Rose kaum noch in Frage.

Konkurrent Bayer Leverkusen ist am Samstag zu Gast bei Hertha BSC. Die Berliner kommen eine Woche später zum Saisonabschluss in den Borussia-Park, während die Werkself dann Heimrecht gegen Mainz hat.