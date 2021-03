„Ein Sauhund vor dem Herrn“: Schlickenrieder lobt Kläbo

„Er ist einfach ein Sauhund vor dem Herrn“, sagte der 51-Jährige, nachdem der Norweger Kläbo in der Staffel über 4x10 Kilometer einen großen Vorsprung verbummelte, um auf den letzten Metern gnadenlos zuzuschlagen und seinem Team Gold zu sichern.

„Die Coolness zu haben, sich mit so einem Vorsprung auflaufen zu lassen. Das war mir vom ersten Meter weg klar. Da habe ich mir gedacht: Was für eine coole Socke“, sagte Schlickenrieder.

Kläbo hat bei den Titelkämpfen in Oberstdorf bislang Gold im Sprint, Gold im Teamsprint und nun auch Gold in der Staffel gewonnen. Im dichten Schneetreiben lief er als Schlussläufer dem Weltklasse-Russen Alexander Bolschunow davon. Auch für das Rennen über 50 Kilometer am heutigen Sonntag hat Schlickenrieder den Norweger auf dem Zettel. „Ich glaube, dass er nochmal ein richtiges Ding reißen will.“

© dpa-infocom, dpa:210305-99-709240/2