Ein guter Lippenstift schützt vor Kälte und Sonnenbrand

Rote Lippen passend zum Kleid – ein guter Lippenstift sieht nicht nur gut aus, sondern pflegt auch noch die Lippen. Beim Kauf sollte man auf die Inhaltsstoffe achten. Darauf kommt es an:

Foto: Jens Kalaene – dpa

Berlin (dpa/tmn). Einen guten Lippenstift erkennt man am Wachs, das als Basis verwendet wurde. Besondere Palmenwachse wie Carnauba und Candelilla sollten in dem Lippenstift enthalten sein, rät der Visagist René Koch in Berlin.

Sie schmelzen erst bei einer Temperatur von bis zu 70 Grad. Die Konsistenz des Lippenstiftes ist folglich härter. Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Vitamin E tragen zusätzlich zur Pflege bei und wirken feuchtigkeitsspendend.

Bei trockenen Lippen ist ein Kälte- und Windschutz hilfreich. Außerdem sollte ein guter Lippenstift einen Sonnenschutz haben.