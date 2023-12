Plus

Das Soziale Netzwerk Koblenz ist ein Verein, der sich seit seiner Gründung 2013 für bedürftige Menschen und Flüchtlinge einsetzt. Neben Hilfsangeboten wie etwa gemeinnützigen Veranstaltungen und der Unterstützung bei Behördengängen organisiert das Netzwerk auch viele Projekte im Rahmen der Kunst- und Kulturförderung. Die grundsätzliche Mission des Vereins ist es, „Menschen in Not zu helfen und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen“, so Martin Beuth.