Ein Blick auf das Programm 2025

In einer kurzen Vorausschau für die Konzertsaison 2025 kündigte Gernot Schaefer für Januar ein Konzert von Albrecht Mayer und den Berliner Barocksolisten an, für den März das Goldmund Quartett (mit den Instrumenten des Paganini-Quartetts von Stradivari), im Juni folgen Sabine Meyer gemeinsam mit Nils Mönkemeyer und William Youn, anschließend Benjamin Appl mit dem Akkordeonisten Martynas Levickis, im September die fünf jungen Bläser des Ensembles Quinton mit französischer Bläsermusik und dem Kinderkonzert „Ein Sommernachtstraum“, und im November wird es dann ein Konzert mit sechs bekannten Cellisten (unter anderem Christian Poltera) geben. In Planung befinden sich noch ein Konzert der Hornisten der Berliner Philharmoniker mit Sarah Willis und ein Konzert des vision string quartett zusammen mit Mahan Mirarab (Gitarre).