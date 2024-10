Ein bisschen mehr geht immer – KTM 1390 Super Adventure S

Anzeige

SP-X/Mattighofen. KTM hat die 1290 Super Adventure überarbeitet und zur 1390 gemacht. Das kleine Hubraumplus lässt die Maximalleistung um 3 PS auf 127 kW/173 PS steigen, womit die KTM jetzt vor der Ducati Multistrada V4 (125 kW/170 PS) liegt.

KTM hat die 1290 Super Adventure überarbeitet und zur 1390 gemacht. Das kleine Hubraumplus lässt die Maximalleistung um 3 PS auf 127 kW/173 PS steigen Foto: KTM

Das semiaktive Fahrwerk (SAT) wurde kräftig überarbeitet, auch Scheinwerfer, Sitzbank, Windschild und die Karosserie sind neu. Erstmals bietet KTM in der 1390 Super Adventure S ein automatisiertes Schaltgetriebe (AMT) an, das im manuellen Modus wahlweise mit der linken Hand oder dem Fußschalthebel bedient werden kann. Erstmals kommt an diesem Modell auch ein neues, 8 Zoll großes TFT-Touch-Display zum Einsatz. Umfangreicher in seinen Funktionen wird das jetzt serienmäßige Radarsystem. Es ermöglicht neben einigen anderen Finessen zusammen mit dem AMT sogar automatisches Anhalten und Wiederanfahren.

Erstmals bietet KTM in der 1390 Super Adventure S ein automatisiertes Schaltgetriebe (AMT) an Foto: KTM

Die neue KTM 1390 Super Adventure wird voraussichtlich ab Anfang 2025 bei den Händlern erhältlich sein. Die Preise stehen noch nicht fest. Erstmals live zu sehen sein wird dieses Modell auf der Mailänder EICMA (7.-10. November).

Erstmals kommt an diesem Modell auch ein neues, 8 Zoll großes TFT-Touch-Display zum Einsatz Foto: KTM

Ulf Böhringer/SP-X