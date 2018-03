Eich verschläft den Start

Kein Teaser vorhanden

Matthias Noll sorgte mit einem Doppelpack für die frühe Führung der Kurstädter (5., 12.). "Die Tore haben uns nicht gutgetan. Danach dachten alle, dass es ganz einfach werden würde. Und eben damit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht", meinte Ahrweilers Spielertrainer Julian Hilberath. Denn nach dem 2:0 stellten die Gastgeber das Spielen komplett ein, die Kombinierten aus Eich, Nickenich und Kell verkürzten durch Andreas Lottré (15.) zum 1:2.

"Trotzdem haben wir den Start komplett verschlafen, die erste Hälfte war das Schwächste, was wir in dieser Saison gezeigt haben", sagte der Eicher Coach Jürgen Krayer. So war es Philipp Gödtel nach einer halben Stunde, der auf 3:1 erhöhte (30.). Zur Pause stellte Krayer sein Team im Mittelfeld um, danach fanden die Grün-Weißen besser in die Zweikämpfe. Kai Klöckners 2:3 (58.) ließ bei den Gästen Hoffnung aufkeimen. Wenig später befand sich Lottré auf dem Weg zum möglichen 3:3 (65.), das Lazarus Magobeya mit einer spektakulären Rettungsaktion noch verhinderte. "Wir waren drauf und dran auszugleichen", so Krayer. In der Schlussphase aber war es Ahrweilers Edeljoker, der Ex-Eicher Lukas Groß, der bei seinem zweiten Saisonspiel als Einwechselspieler zum zweiten Mal und zum 4:2 traf (85.). dag

SG Eich/Nickenich/Kell: Nix, Hilt, Meißner, Oster (46. T. Waldecker), Dahr, Bersch, Herschbach. Grafen, Lottré, Bons (80. Cekic), Arenz (55. Klöckner).