Europa League

Effizient und abgezockt: FC Sevilla „der Stolz Spaniens“

Barcelona in der Champions League krachend am FC Bayern gescheitert, Real Madrid schon im Achtelfinale raus und auch Atlético nicht mehr dabei: Die spanischen Hoffnungen im Europacup ruhen in dieser Saison einzig und allein auf den Europa-League-Experten des FC Sevilla.