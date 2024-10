Effenberg plädiert für taktische Änderungen beim FC Bayern

Beim FC Bayern ist der Frust nach dem 1:4 in Barcelona groß. Experte und Ex-Profi Stefan Effenberg rät FCB-Trainer Vincent Kompany zu mehr taktischen Anpassungen gegen starke Gegner.

Barcelona (dpa). Fußball-Experte Stefan Effenberg hat seinem Ex-Club FC Bayern München nach dem deutlichen 1:4 beim FC Barcelona in der Champions League taktische Änderungen nahegelegt. «Vincent Kompany muss jetzt gewissenhaft analysieren – und zur Erkenntnis gelangen, die Taktik bei Gegnern mit extrem hoher Qualität anzupassen, um das Risiko zu minimieren», sagte der frühere Bayern-Profi in seiner Kolumne bei «t-online» in Richtung des Trainers Kompany.

Die fehleranfällige FCB-Defensive wirkte gegen technisch starke und temporeiche Katalanen um den früheren Bayern- und Nationalmannschafts-Coach Hansi Flick über weite Strecken überfordert. «Wir sind früher auch nicht mit der gleichen Einstellung in Spiele gegen das damals noch starke Manchester United oder Real Madrid gegangen wie gegen den Tabellen-13., -14., -15 der Bundesliga. Das muss die Lehre für Kompany sein», meinte der 56-Jährige.

Er riet dazu: «Vielleicht kommen sie mal etwas mehr aus der Tiefe, vielleicht stehen sie mal etwas kompakter, vielleicht überlassen sie mal dem Gegner mehr Spielanteile.»