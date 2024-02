Auszeichnung

Berlin

Edgar Reitz mit Berlinale Kamera geehrt

Der Regisseur Edgar Reitz ist mit der Berlinale Kamera 2024 ausgezeichnet worden. Der 91-Jährige nahm die Auszeichnung am Donnerstag in Berlin entgegen. Reitz ist unter anderem für die «Heimat»-Trilogie bekannt, die in einem fiktiven Hunsrück-Dorf spielt.