Edgar auf der Wiesn – TU München testet autonomes Shuttle

SP-X/München. Die TU München setzt ihr selbstfahrendes und KI-gesteuertes Shuttle-Fahrzeug Edgar im Rahmen des frisch gestarteten Münchener Oktoberfests im Testbetrieb ein. An zwei Tagen soll der blauweiß lackierte VW Bus seine Fähigkeiten zum vollautomatisierten Fahren unter den erschwerten Bedingungen der verkehrsreichen Wiesnzeit unter Beweis stellen. Nach einer 20-minütigen Rundfahrt durch die Gegend um das Volksfest am 25. September mit bayerischen Politikern an Bord soll das Shuttle am Folgetag für interessierte Gäste zur Verfügung stehen.

Die TU München setzt das Forschungsfahrzeug Edgar auf der 2024er-Ausgabe des Münchener Oktoberfests ein Foto: TU München

Mario Hommen/SP-X