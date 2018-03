Aus unserem Archiv

Brüssel

Zum Welttag der Schlümpfe haben sich mehr als 4600 Menschen in 12 Ländern als blaue Gnome mit weißer Zipfelmütze verkleidet – und damit nach belgischen Angaben einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nie zuvor hätten sich so viele Menschen gleichzeitig in Schlumpf-Kostümen versammelt. Damit sei der Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gesichert. Das meldete die belgische Nachrichtenagentur Belga. In Brüssel wurden 267 Schlumpfisten in einem Kino-Komplex gezählt. Belgien ist das Geburtsland der Kobolde.