Ecclestone und der Nürburgring: Komplett-Kauf kein Thema

Aus unserem Archiv

Budapest

Bernie Ecclestone will dem Nürburgring helfen, aber ein kompletter Kauf kommt für den Formel-1-Chef nicht infrage. «Wir müssen das deutsche Rennen halten – also tun wir das Beste, was wir können», sagte der 81 Jahre alte Brite am Rande des Großen Preises von Ungarn.