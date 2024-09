Fußball: Testspiele, FC Bayern München - Grasshopper Club Zürich, Stadion am FC Bayern Campus. Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern München, kommt vor dem Spiel in das Stadion. (zu dpa: «Eberl nach Kritik an Musiala: Sollten dankbar für ihn sein») Foto: Sven Hoppe/DPA