Eberl: Gladbach hat Zeitvorsprung bei der Trainersuche

„Bei uns ist die Entscheidung klar: Ich suche für den Sommer einen neuen Trainer, und dementsprechend habe ich schon gute Gespräche geführt und habe definitiv einen Zeitvorsprung“, sagte Eberl im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Auf die Frage, ob es einen klaren Kandidaten gebe, antwortete Eberl: „Wir haben eine klare Vorstellung.“

Der aktuelle Trainer, Marco Rose, wechselt nach dieser Saison zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Seit Bekanntgabe des Wechsels steckt Mönchengladbach in einer Krise, hat keinen Punkt mehr geholt und sechsmal in Folge verloren. Von einer frühzeitigen Trennung wollte Eberl aber weiterhin nichts wissen. „Ich sehe eine Mannschaft, die alles gibt, einen Trainer, der alles gibt – und das ist das, was ich zu bewerten habe.“

