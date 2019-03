Berlin (dpa)

Berlin (dpa). Das Opernhaus in Sydney, die Petronas Zwillingstürme in Kuala Lumpur oder das Brandenburger Tor in Berlin – an vielen Orten der Welt versanken am Abend städtische Wahrzeichen für eine Stunde in Dunkelheit. Zur 13. Auflage der „Earth Hour“ wurden ab jeweils 20.30 Uhr Ortszeit die Lichter an vielen bekannten Gebäuden ausgeknipst, um ein Zeichen für mehr Klima- und Umweltschutz zu setzen. Die Aktion wird seit 2007 jährlich von der Umweltstiftung WWF veranstaltet. Auch Privatpersonen waren aufgerufen, in ihren Wohnungen und Häusern für eine Stunde das Licht auszuschalten.