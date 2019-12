Es muss nicht immer ein neues Nutzfahrzeug sein: Wer sich für einen E-Antrieb interessiert, kann ihn auch bei einem vorhandenen Fahrzeug nachrüsten lassen.

SP-X/Augsburg. Das Unternehmen Quantron rüstet nicht nur neue Nutzfahrzeuge mit E-Antrieben nach, sondern auch bereits in Kundenhand befindliche Fahrzeuge. So ist es möglich, aktuelle Iveco-Daily-Modelle von 3,49 bis 7,2 Tonnen Gesamtgewicht zum Plug-in-Hybrid- oder reinem E-Fahrzeug umrüsten zu lassen. Ab 36.500 Euro netto kostet die Umrüstung in einen Teilzeitstromer, für die E-Variante werden mindestens 68.500 Euro fällig. Genaue Angaben zum E-Motor macht das Unternehmen nicht, die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybriden soll 70 Kilometer betragen, der Stromer soll auf 220 Kilometer kommen.

Elfriede Munsch/SP-X