Durchgezählt: Wie viele Burgen gibt es in Deutschland?

Mittelalterliche Burgen sind als Ausflugsziele, Hochzeitsstätten, Hotels und Restaurants beliebt. Viele verknüpfen sie mit Erinnerungen an die Kindheit oder denken an Märchen, wenn sie einen Bergfried sehen. Aber wie viele Burgen hat Deutschland überhaupt? Wo steht der höchste Bergfried? Welche ist die älteste Burg? Niemand weiß das so ganz genau. Das Europäische Burgen-Institut (EBI) will das ändern. Die Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung (DBV) zählt in Braubach bei Koblenz mittelalterliche Wehrbauten. Dazu nutzt sie die frei zugängliche Internetdatenbank EBIDAT.

„Die bekannten Burgen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland sind schon vollständig erfasst“, sagt EBI-Leiter Reinhard Friedrich. „Auch in Niedersachsen sind wir fast fertig.“ Wegen der langwierigen Finanzierung und des begrenzten Personals wird es aber wohl noch zehn Jahre dauern, bis alle bekannten Burgen in Deutschland gezählt sind. Schätzungen gehen von 25.000 aus. Laut Friedrich könnten es aber auch mehr sein.

Als Kulturzeugnisse fallen Burgen in die Hoheit der Bundesländer. Diese führen eigene digitale Statistiken. DBV-Ehrenpräsident Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn sagt zur wissenschaftlichen Datenbank EBIDAT: „Unser Vorteil war, dass wir uns gleich bundesweit ausgerichtet haben und damit konzeptionell überlegen waren.“

Zwar gibt es längst deutschlandweite Burgenlisten im Internet. Laut EBI-Chef Friedrich werden sie auch oft mit viel Herzblut erstellt. Aber es fehlt ihnen die flächendeckende wissenschaftliche Basis. Bei EBIDAT (EBI für Europäisches Burgen-Institut und DAT für Datenbank) erfassen nach seinen Worten fachlich geschulte Bearbeiter mit einem Formblatt zahlreiche Daten zu jeder Burg. Sie müssen diese Wehrbauten auch von meist später gebauten Schlössern und Festungen abgrenzen.

In der Philippsburg, dem Sitz des EBI in Braubach nahe dem Rhein, durchläuft alles eine kritische Schlussredaktion. Historiker Jens Friedhoff erklärt: „Wir überprüfen die Fachliteratur zu den Burgen. Wir wollen auch eine einheitliche Linie bei den Einträgen bekommen.“ Hilfreich ist in der Philippsburg dafür die vermutlich weltweit größte Burgenfachbibliothek mit knapp 40.000 Bänden.

Ort, Datierung, Burgentyp, Funktion, Besitz- und Baugeschichte, Bausubstanz, Grundriss, Fotos, heutige Nutzung, Zugänglichkeit, Öffnungszeiten, wissenschaftliche Nachweise – all dies erfassen Experten wie zum Beispiel Doktoranden der Geschichte und Archäologie. Sie knöpfen sich einen Landkreis in Deutschland nach dem anderen vor.

Zahlreiche Burgen in EBIDAT sind längst „abgegangen“, wie die Experten sagen – also verschwunden. In Literatur und Quellen finden sich aber noch Belege. Ein Beispiel, erklärt Friedrich, ist die Burg Worringen bei Köln, die 1288 eine Schlacht ausgelöst hat und noch im selben Jahr zerstört wurde. Heute ist nicht einmal ihr genauer Standort bekannt.

Der EBI-Chef schätzt, dass bundesweit 20 Prozent der Burgen noch „unter Dach“ sind und 40 Prozent als Ruinen überlebt haben. Die restlichen 40 Prozent sind nur als „Bodendenkmal“ in ihren Fundamenten erhalten – oder komplett verschwunden. Der Historiker Friedhoff erläutert: „Oft war die Unterhaltung zu teuer. Viele Burgen sind aufgegeben oder auf Abbruch versteigert worden.“ Heißt: Eine Restaurierung wäre nicht mehr rentabel gewesen.

EBI-Leiter Friedrich sagt zu EBIDAT: „In Hessen fehlen uns nur noch sechs Landkreise. Auch Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen wir uns jetzt vor.“ Geld für das Projekt stammt zum Beispiel von Stiftungen und dem EU-Kulturprogramm. „Pro Landkreis reichen etwa 2000 bis 5000 Euro“, erklärt der Archäologe.

Inzwischen finden sich auch Burgen acht anderer Staaten in EBIDAT. Das sind die Niederlande, Österreich, Ungarn, Tschechien, Dänemark, Lettland, Finnland und die Slowakei. Sayn-Wittgenstein-Sayn spricht von der „führenden Burgendatenbank in Europa“. Laut Friedrich präsentiert sie derzeit Beschreibungen von rund 5000 Burgen im Netz, verknüpft mit der Vogelperspektive der Software Google Earth. Im Laufe des Jahres 2018 soll auch ein Burgenlexikon in die Datenbank integriert werden, damit sich Fachbegriffe nachschlagen lassen.

Burgenfans finden die Datenbank im Internet unter www.ebidat.de

Von Jens Albes (dpa)