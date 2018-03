Duisburg dank Elfmeter gegen Halleschen FC mit 1:0

Der MSV Duisburg hat sein erste Erfolgserlebnis in dieser Saison gefeiert. Das zuvor sieglose Zweitliga-Schlusslicht erreichte am Samstag durch ein 1:0 (1:0) beim Drittliga-Aufsteiger Hallescher FC die zweite Runde des DFB-Pokals.

Die Duisburger bejubeln ihren Führungstreffer durch Goran Sukalo (l).

Foto: Jens Wolf – DPA

Vor 8506 Zuschauern markierte Goran Sukalo (17. Minute) mit einem verwandelten Foulelfmeter den spielentscheidenden Treffer. Die Hallenser scheiterten damit in diesem Wettbewerb bereits zum zweiten Mal an den «Zebras», die auch im Oktober 2010 mit 3:0 die Oberhand behalten hatten.

Die Hausherren zeigten keinen Respekt vor dem Zweitligisten und waren vor der Pause das bessere Team. Das Tor gelang jedoch den Gästen. Nach einem Foul von Jan Benes an Maurice Exslager zeigte Referee Robert Hartmann auf den Punkt. Sukalo verwandelte sicher. Die Hallenser antworteten mit permanenten Gegenangriffen, kamen aber trotz guter Möglichkeiten nicht zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Hallenser ihrem hohen Tempo Tribut zollen und konnten die Duisburger Abwehr nur noch selten in Bedrängnis bringen. Das 2:0 vergab der Ex-Hallenser Adli Lachleb (80.), dessen Distanzschuss an der Latte landete. Am Ende durften sich die Duisburger bei ihrem Keeper Felix Wiedwald bedanken. In der Nachspielzeit bewahrte er mit einer Glanzparade gegen Benes sein Team vor der Verlängerung.