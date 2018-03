Düsseldorf zum 5. Mal in Serie Tischtennis-Meister

Fünf Tage nach ihrem Triumph im Europapokal haben die Tischtennisprofis von Borussia Düsseldorf auch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das 3:1 gegen den 1. FC Saarbrücken TT in Bamberg bedeutete für den Rekordchampion den fünften Titel in Serie – und den 25. der Vereinsgeschichte.

Timo Boll sorgte für den klaren Auftaktsieg gegen den Portugiesen Joao Monteiro.

Foto: Friso Gentsch – DPA

«Ich bin froh, dass ich noch am Ende dieser schwierigen Saison mal was draufpacken konnte», sagte Rekord-Europameister und Matchwinner Timo Boll. Nur beim klaren Auftaktsieg über den Portugiesen Joao Monteiro musste die Borussia eine Schrecksekunde überstehen. Der EM-Zweite Patrick Baum verpasste die Vorentscheidung, als er gegen den Slowenen Bojan Tokic zwei Matchbälle vergab. Aber Christian Süß gewann das Prestigeduell der Nationalspieler mit Bastian Steger recht sicher in vier Sätzen, und Rekord-Europameister Boll setzte mit einem 3:0 gegen Tokic den Schlusspunkt.

Mit ihrem insgesamt 59. Titelgewinn haben die Rheinländer die Rangordnung im deutschen Club-Tischtennis wieder hergestellt, nachdem sie den nationalen Pokal an die Saarländer verloren hatten. Damals hatte allerdings Boll gefehlt.

«Wir haben gezeigt, dass wir in Bestbesetzung die stärkste Mannschaft in Deutschland sind und sind glücklich darüber, diese extrem schwierige Saison doch noch mit zwei Titeln beendet zu haben», kommentierte Manager Andreas Preuß. Nach dem Verlust von Pokal und Champions League wegen der personellen Probleme hatten sie beim Triple-Sieger der vergangenen beiden Spielzeiten schon von einer «Seuchensaison» gesprochen.

«Schade, ich hätte gerne das fünfte Spiel gesehen», sagte Saarbrückens Coach Matthias Landfried. «Wir haben aber mit dem Pokalsieg, dem Halbfinale in der Champions League und dem Meisterschafts-Endspiel mehr erreicht, als wir erwartet hatten.» Er verlässt den Club in Richtung Kroatien, wo er Cheftrainer des dreifachen Meisters STK Dr. Casl Zagreb wird.