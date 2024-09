Ungeschlagen und Tabellenführer in Liga 2: Düsseldorf hat beste Voraussetzungen vor dem Derby gegen Köln. Aber am Ende wird es ganz eng und Düsseldorf jubelt erst sehr spät.

Fußball: 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln, 6. Spieltag, in der Merkur Spiel-Arena. Der Düsseldorfer Torwart Florian Kastenmeier (r) und der Kölner Tim Lemperle kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Düsseldorf verhindert im Derby spät die erste Saisonpleite»)

Fußball: 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln, 6. Spieltag, in der Merkur Spiel-Arena. Der Düsseldorfer Torwart Florian Kastenmeier (r) und der Kölner Tim Lemperle kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Düsseldorf verhindert im Derby spät die erste Saisonpleite») Foto: Roland Weihrauch/DPA

Düsseldorf (dpa) – Fortuna Düsseldorf hat mit viel Glück im Derby gegen den 1. FC Köln ein Remis geholt. Jona Niemiec (90.+5) bewahrten den Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga vor der ersten Saisonniederlage und sicherte das späte 2:2 (1:1). Köln war durch Eric Martel (21. Minute) und Linton Maina (61.) zweimal in Führung gegangen. Doch Niemiec und Emmanuel Iyoha (25.) sorgten am Ende für den schmeichelhaften Punktgewinn der Gastgeber im erst fünften Rhein-Derby der beiden Clubs in der 2. Liga.

Denn die Kölner hatten früh gute Chancen, zunächst scheiterten Luca Waldschmidt (10.), Maina (17.) und Tim Lemperle (20.) noch an Fortuna-Schussmann Florian Kastenmeier. Dafür traf Martel per Kopf nach einer schlecht abgewehrten Flanke. Aber die Führung hielt nicht lange.

Fußball: 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln, 6. Spieltag, Merkur Spiel-Arena. Kölns Linton Maina (l) trifft zum 2:1. Rechts Düsseldorfs Andre Hoffmann. (zu dpa: «Düsseldorf verhindert im Derby spät die erste Saisonpleite») Foto: Marius Becker/DPA

Vier Minuten nach dem 0:1 traf Iyoha zum 1:1 und beinahe hätte Dawid Kownacki (27.) schnell die Partie komplett gedreht. Doch sein Schuss flog knapp über das Tor. Anschließend jedoch ging es meistens nur noch die andere Richtung.

Fußball: 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln, 6. Spieltag, in der Merkur Spiel-Arena. Der Düsseldorfer Jona Niemiec (l) und der Kölner Julian Pauli kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Düsseldorf verhindert im Derby spät die erste Saisonpleite») Foto: Roland Weihrauch/DPA

Die Kölner drängten auf den zweiten Treffer, hatten mehr Spielanteile und zahlreiche gute Chancen durch Waldschmidt, Damian Downs oder Steffen Tigges. Zeitweise im Minutentakt, ehe Maina mit einem Schlenzer ins lange Eck die erneute Führung gelang. In einer hektischen Schlussphase aber bäumten sich die Düsseldorfer noch einmal auf und durften dank Niemiec, dessen Torschuss eigentlich eine Flanke sein sollte, doch noch über den Ausgleichstreffer jubeln.